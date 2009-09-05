Северная Корея создает атомную бомбу

Сенсационное заявление сделал постоянный представитель КНДР в ООН.

«Эксперимент по обогащению урана принес успех, ожидается его скорое завершение», - утверждал северокорейский дипломат в письме направленном главе ООН Пан Ги Муну. Ранее Пхеньян категорически отрицал наличие подобной военной программы. Представитель Северной Кореи также сообщил членам Совета безопасности о завершении этапа переработки топливных стержней с ядерного реактора в Йонбене и переходе его страны непосредственно к производству оружейного плутония.

Трудно предположить, что письмо дипломата в Организацию Объединенных наций о том, что Пхеньян вплотную подошел к получению оружейного урана, было импровизацией. А это означает, что либо мировое сообщество имеет дело с крупным блефом со стороны Пхеньяна, либо Северная Корея, несмотря на санкции, действительно приблизилась еще на шаг к созданию атомной бомбы. Причем, в случае с КНДР и тот и другой вариант в равной степени выглядят возможными.

Подобные заявления, какими бы ни были их мотивы, не способствуют нормализации обстановки и могут стать толчком для начала гонки вооружений в регионе. В Японии и Южной Корее все чаще звучат голоса, призывающие власти к созданию собственного ядерного оружия для сдерживания КНДР. Для этого тому же Токио, по оценкам экспертов, потребуется не более года, пишет «Российская газета».