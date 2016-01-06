Новости Северной Кореи. Северная Корея объявила об успешном проведении испытательного взрыва водородной бомбы. Для стран-соседей это стало потрясением. Созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Главная проблема с северокорейским оружием массового уничтожения в том, что существуют только косвенные доказательства его существования. Теперь, к примеру, речь идет всего лишь о неопределенного характера сейсмической активности в районе полигона Пунгери.

Многие эксперты считают, что ядерное, а теперь и водородное оружие Северной Кореи – это своеобразный ход, нужный Пхеньяну для того, чтобы обладать большим весом в международной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.