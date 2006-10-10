Северная Корея готовится продолжить ядерные испытания

На северо-востоке страны отмечены передвижения военных.

США подготовили проект резолюции ООН по северокорейской проблеме. Он будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН 10 октября. Документ призывает к международному контролю всех грузов, направляющихся в КНДР и из нее, заморозку поставок любого оружия, а также запрет на продажу предметов роскоши.

Более жесткие поправки к американскому проекту предложила Япония. Это касается запрета приема северокорейских воздушных и морских судов во всех портах мира, если на них находятся компоненты для ядерного оружия или баллистических ракет.

КНДР может либо провести новые ядерные испытания, либо отказаться от своей ядерной программы, заявил сегодня официальный северокорейский представитель. Это во многом зависит от позиции США.

Между тем, в Штатах сомневаются в том, что КНДР накануне произвели свое первое ядерное испытание. Как пишет газета <Вашингтон таймс>, <сейсмические данные показывают, что могла быть использована обычная взрывчатка. Показания мощности были недостаточными для того, чтобы считать взрыв типичной ядерной детонацией>.