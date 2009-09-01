Северная и Южная Кореи открыли границы

Северная и Южная Корея возобновили регулярное сообщение через границу. Начиная со вторника отменены ограничения, введенные по инициативе Пхеньяна в декабре 2008 года в знак протеста против политики Южной Кореи по отношению к КНДР.

Отныне граница будет открываться 23 раза в сутки вместо шести раз, как было ранее, чтобы дать возможность гражданам Южной Кореи и южнокорейскому грузовому транспорту добраться до совместного промышленного комплекса «Кэсон», расположенного на территории КНДР. Комплекс в Кэсоне был открыт в декабре 2004 года как символ примирения двух Корей. В городе расположено около 110 южнокорейских заводов, на которых трудятся около 40 тыс. рабочих из КНДР. После введения Пхеньяном ограничений численность людей и транспортных средств, пересекающих границу, ограничивалась. Однако теперь она больше не лимитируется.

Возобновление регулярного сообщения между соседними странами - еще один шаг Пхеньяна навстречу Сеулу и Вашингтону после нескольких месяцев провокаций, включавших ядерные и ракетные испытания, вызвавшие осуждение у всего международного сообщества.

Ранее на днях Северная и Южная Корея достигли соглашения по поводу возобновления практики воссоединения семей, разделенных в ходе Корейской войны 1950-53 годов. Было решено, что в течение 6 дней начиная с 26 сентября родственники из 200 разделенных семей смогут встретиться друг с другом.

Кроме того, накануне в Сеуле прошли переговоры между северокорейскими и южнокорейскими официальными лицами. Основной темой переговоров стала возможная встреча лидеров Республики Корея и КНДР. Северокорейская делегация передала Нын Ин Тхэку письмо от главы КНДР Ким Чен Ира и озвучила желание последнего встретиться с президентом Южной Кореи Ли Мен Баком. Это были первые переговоры на таком уровне с ноября 2007 года, сообщает Newsru.