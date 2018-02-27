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Сеул и Пхеньян договорились о сотрудничестве на встрече делегации КНДР и руководства разведывательной службы Южной Кореи

27 февраля 2018 08:11
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Новости Южной Кореи. Олимпийский курс на мир: Сеул и Пхеньян договорились о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно по итогам встречи делегации КНДР и руководства национальной разведывательной службы Республики Корея.

Представители КНДР прибыли в Пхенчхан на закрытие Олимпиады, участие в которой также стало предметом обсуждения двух сторон. Поскольку межкорейское сотрудничество поспособствовало успешному проведению Игр, страны намерены вести переговоры об участии Северной Кореи в Паралимпиаде-2018, которая стартует уже 9 марта.

Сеул и Пхеньян договорились о сотрудничестве на встрече делегации КНДР и руководства разведывательной службы Южной Кореи-1

# Фотофакт # Международная политика

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