Сеул и Пхеньян договорились о сотрудничестве на встрече делегации КНДР и руководства разведывательной службы Южной Кореи

Новости Южной Кореи. Олимпийский курс на мир: Сеул и Пхеньян договорились о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно по итогам встречи делегации КНДР и руководства национальной разведывательной службы Республики Корея.

Представители КНДР прибыли в Пхенчхан на закрытие Олимпиады, участие в которой также стало предметом обсуждения двух сторон. Поскольку межкорейское сотрудничество поспособствовало успешному проведению Игр, страны намерены вести переговоры об участии Северной Кореи в Паралимпиаде-2018, которая стартует уже 9 марта.