Сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси четвертого созыва завершается

Новости Беларуси, Минск. 21 декабря депутаты и сенаторы подведут итоги работы. В эти минуты проходит совместное заседание обеих палат белорусского парламента.

Такие встречи – это своего рода отчет Правительства о проделанной работе. На них обсуждаются наиболее актуальные темы социально-экономического развития станы.

Члены Правительства ответят на вопросы депутатов и сенаторов. Планируется, что с докладом в Овальном зале выступит заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Депутаты намерены рассмотреть и ряд законопроектов. Один из них – о госзакупках товаров, работ и услуг. Документ устанавливает единый порядок организации и проведения государственных закупок на территории страны. В том числе за счет конкурсов, электронных аукционов и биржевых торгов.

Для предпринимателей намечено установить льготные условия участия в закупках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятие законопроекта поможет упростить для Беларуси процессы межгосударственной экономической интеграции, в том числе в рамках ЕЭП.

Депутаты также в первом чтении рассмотрят законопроекты о бухгалтерском учете и отчетности, а также поправки в некоторые законы по вопросам нотариальной деятельности и в закон о статусе депутата и сенатора.

Осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания завершается. О ее итогах мы узнаем в ближайшие часы.