Сергей Сидорский встретился с кубинским лидером Фиделем Кастро

Во Дворце революции в Гаване состоялась церемония встречи премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского и Председателя Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Фиделя Кастро.

С белорусской стороны в официальной церемонии участвовали председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Каменков, заместитель министра иностранных дел Виктор Гайсенок, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь на Кубе Игорь Полуян, первый заместитель министра промышленности Иван Демидович, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Николай Верховец.

С кубинской стороны - министры тяжелой промышленности, внешней торговли, представители банков.

Фидель Кастро тепло поприветствовал Сергея Сидорского и всю правительственную делегацию Беларуси. На этом протокольном мероприятии кубинский лидер подолгу беседовал с каждым членом белорусской делегации. Он интересовался, как сейчас живет наша страна, какую технику Беларусь поставляет на Кубу, как работает сельское хозяйство страны, перерабатывающая промышленность, в том числе сахарная.

Затем во Дворце революции состоялись официальные переговоры между премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским и Председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Фиделем Кастро с участием белорусской и кубинской делегаций. Беседа прошла в теплой и дружеской обстановке.

Куба является стабильным политическим партнером Беларуси на международной арене. Белорусско-кубинские политические отношения характеризуются совпадением позиций по ключевым международным проблемам. Беларусь и Куба активно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу в ООН, Движении неприсоединения, других международных организациях. Между Беларусью и Кубой заключено 17 межправительственных и межведомственных соглашений в области торговли, экономики, здравоохранения, культуры, сертификации, консульских отношений. Готовятся к подписанию еще 7 международных договоров, сообщает БелТА.

