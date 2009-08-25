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Сергей Сидорский недоволен переносом сроков реализации инвестроектов в малых городах

25 августа 2009 17:56
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В Правительстве обсудили развитие малых и средних городов.Несмотря на влияние мирового финансового кризиса, в экономике малых городов сохраняется положительная динамика. В переводе с языка чиновников значит – «всё не так уж плохо, но могло бы быть и лучше». Что не устраивает – так это перенос сроков реализации инвестиционных проектов. Отсрочка на год или два не изменит причин невыполнения. Ведь точкой опоры для жителей регионов должны стать новые предприятия.

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