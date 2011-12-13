Сергей Сидорский назначен членом коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии

Новости Беларуси. Олег Слижевский — новый министр юстиции. До этого он возглавлял Республиканский трудовой арбитраж. Руководитель хоть и молодой, но зарекомендовал себя как хороший надежный специалист. Особое внимание Александр Лукашенко просит уделить вопросам взаимодействия с судебной ветвью власти. А также повышению качества кадров.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Есть куда развиваться в нормотворческой деятельности. Наша задача состоит в том, чтобы любому белорусскому человеку было удобно обратиться в эти государственные органы и в максимально короткий срок решить вопросы.

Отдельный важный блок — представители от Беларуси в создаваемой Евразийской экономической комиссии. Сегодня свое соглашение Президент дал на назначение Сергея Сидорского членом коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Владимир Гошин также войдет в нее и будет курировать таможенное сотрудничество. Валерий Корешков займется вопросами технического регулирования нового наднационального органа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получено согласие главы государства на назначение Жанны Бирич заместителем председателя Мингорисполкома. Новый заместитель - Владимир Дешко - будет и у председателя Гродненского облисполкома. Евгений Вовна возглавит администрацию Московского района Минска. Станислав Иодис - предприятие «Минск-Кристалл». Виктор Тризно - новый управделами и член Гомельского облисполкома. Александр Солоневич возглавит Ганцевичский районный исполнительный комитет.

Приоритеты на местах все те же — повышение эффективности работы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Главный упор надо делать на то, чтобы предприятия наши работали рентабельно. Вал это хорошо. Если есть продукция, значит, есть и рентабельность. Но нам не нужен просто вал. Нужно, чтобы продукция продавалась с высокой добавленной стоимостью для нашей экономики. Надо чтобы эта рентабельность и прибыль приносили фактические деньги на счета, способность жить за свой счет. Поэтому требования эти будут возрастать.

Александр Солоневич, председатель Ганцевичского райисполкома:

Дано поручение в ближайший год вывести Ганцевичский район на более высокий уровень по всем показателям.

В Национальной государственной телерадиокомпании два новых заместителя председателя. Елена Гулевич будет курировать финансовый блок, Марат Марков - сферу новостей и аналитику. Кроме этого сегодня глава государства назначил Постоянного представителя Беларуси при ООН - Андрея Дапкюнаса. В новой структуре - Следственном комитете - Олег Шарков займет должность начальника управления по Гомельской области, а Александр Ракусов - начальника управления по Могилевской.

Также Александр Лукашенко назначил членов Центрибзиркома. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Членами ЦИК назначены: Василий Бущик, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Николай Лозовик, Марина Рахманова и Олег Слижевский. Кроме того, Лидия Ермошина назначена председателем Центризбиркома с последующим согласованием её назначения с Советом Республики.