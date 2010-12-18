Сергей Сидорский: Мы рассчитываем, что цена на газ может быть сохранена на уровне 2010 года

Итак – осталось 10 кандидатов в Президенты. К сожалению, не всех избиратели знают в лицо. Но председатель Центризбиркома Лидия Ермошина уж точно их изучила не только по внешним признакам.
Прогнозировать результаты выборов в любой стране гораздо легче, чем угадать исход футбольного матча. Да и в целом, прогнозы – дело неблагодарное. Но это не пугает гадалок и астрологов разного толка. А уж тем более известного российского предсказателя Павла Глоба.
На IV Всебелорусском народном собрании была поднята тема работы правоохранительной системы и, в частности, судов. Будут ли реформы в этой сфере и когда? Это уточнили журналисты у главы государства.
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