Сергей Сидорский: Мы рассчитываем, что цена на газ может быть сохранена на уровне 2010 года

Павел Глоба: Я желаю Александру Лукашенко тотальной и окончательной победы

Прогнозировать результаты выборов в любой стране гораздо легче, чем угадать исход футбольного матча. Да и в целом, прогнозы – дело неблагодарное. Но это не пугает гадалок и астрологов разного толка. А уж тем более известного российского предсказателя Павла Глоба.