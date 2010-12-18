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Сергей Сидорский: Мы рассчитываем, что цена на газ может быть сохранена на уровне 2010 года

18 декабря 2010 13:04
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# Экономика

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