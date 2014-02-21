Сергей Попков назначен министром связи и информатизации Беларуси

Новости Беларуси. 21 февраля Президент принял ряд кадровых решений. Александр Лукашенко назначил нового министра связи и информатизации. Им стал Сергей Попков. Николай Пантелей освобожден от этой должности в связи с выходом в отставку.

Помимо этого, Александр Лукашенко согласовал назначение Дмитрия Шедко первым заместителем министра связи и информатизации, а Инессы Концевой – замминистра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 февраля новых руководителей ведомства коллективу представил премьер-министр. Михаил Мясникович отозвался о новом главе как об опытном руководителе, поэтому и перед ним и перед коллективом поставил весьма амбициозные задачи.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мир меняется очень быстро. И в первую очередь это относится к информационно-коммуникационных технологиям. И мы как страна, обладающая достаточно мощным интеллектуальным потенциалом, в этом плане должны не только не отстать, а быть лидером в ней. Поставлена задача войти в первую тридцатку в мире. Поэтому вопросы информационно-коммуникационных технологий, вопросы Интернет-услуг – сегодня это приоритет в социально-экономическом развитии нашей страны. И мы полагаем, что для этого есть все основания, для того, чтобы действительно занимать лидирующие позиции.

В этой сфере Сергей Попков человек не новый. Он посвятил работе в этой отрасли более 30 лет. Последние три года новый министр возглавлял «Белтелеком». Он является заслуженным связистом Республики Беларусь, награжден медалью «За трудовые заслуги».

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Я 30 лет работаю в области связи, мне известны те люди, с кем я буду работать, я знаю каждого. Надеюсь на понимание с их стороны и надеюсь, что совместными усилиями мы выполним те задачи, которые стоят перед отрасль: решение программ электронного Правительства, создание нового инвестиционного пространства.