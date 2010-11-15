Сергей Мартынов встретится с европейским комиссаром по вопросам расширения ЕС и европейской политике соседства Штефаном Фюле

Тема участия Беларуси в инициативе «Восточное партнерство» станет главной на встрече министра иностранных дел нашей страны и Штефана Фюле.

На переговорах будет обсуждаться весь комплекс отношений Беларуси и Евросоюза. В частности, перспективы развития политического диалога, дальнейшее укрепление сотрудничества, возможные проектные инициативы в рамках «Восточного партнерства». В центре внимания также будут предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию европейской политики соседства.

Предыдущий визит Штефана Фюле в Беларусь был в июле текущего года.