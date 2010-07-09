Сергей Мартынов встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и Европейской политики соседства

Как отметил Штефан Фюле, «Восточное партнерство» – самый эффективный проект сотрудничества Беларуси и Евросоюза.Чешский дипломат подчеркнул, что у сторон есть большой потенциал для налаживания тесных взаимоотношений с Европой, и они должны пройти совместный путь. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Беларуси отметил, что Евросоюз – принципиально важный партнер для Беларуси. В последние годы сотрудничество с ним укрепилось по всем направлениям.