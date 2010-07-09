Прямой эфир

Сергей Мартынов встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и Европейской политики соседства

09 июля 2010 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как отметил Штефан Фюле, «Восточное партнерство» – самый эффективный проект сотрудничества Беларуси и Евросоюза.Чешский дипломат подчеркнул, что у сторон есть большой потенциал для налаживания тесных взаимоотношений с Европой, и они должны пройти совместный путь. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Беларуси отметил, что Евросоюз – принципиально важный партнер для Беларуси. В последние годы сотрудничество с ним укрепилось по всем направлениям.

Другие новости рубрики

Все новости
09 июля 2010 12:15

Лукашенко: Беларусь будет двигаться своим путем, чего бы нам это ни стоило

09 июля 2010 09:32

Президент Украины Виктор Янукович отмечает 60-летний юбилей

09 июля 2010 06:48

В белорусском МИД рассчитывают на конструктивный диалог с Польшей