Сергей Мартынов: В юридическом аспекте международной практики нет понятия «признание выборов»

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сергей Николаевич, какое событие в последние недели Вы считаете главным или наиболее важным для Беларуси?

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Здесь ответ совершенно очевиден — это приближающиеся президентские выборы, которые привлекают достаточно серьезное и активное международное внимание.

Юрий Козиятко:

Министерство иностранных дел тоже участвует в этом процессе. В свое время Вы подписали приглашение, пригласили международных наблюдателей, а на этой неделе Вы встречались с главой миссии наблюдателей от ОБСЕ. О чем шла речь?

Сергей Мартынов:

Это был скорее ознакомительный визит к министру иностранных дел — в том смысле, что руководство группы приехало накануне в Беларусь и посетило Министерство иностранных дел, а также Центральную избирательную комиссию с визитом вежливости. Мы обменялись мнениями о характере предстоящей работы наблюдателей. Со своей стороны я подчеркнул необходимость их объективного подхода к тому, что они будут видеть, наблюдать и докладывать. Господин Аренс — глава миссии — со своей стороны меня заверил в том, что именно так и собирается работать.

Юрий Козиятко:

Часто говорят, что международные наблюдатели приезжают уже с какими-то заготовками. Вы считаете, что Ваши слова и Ваши пожелания сыграют какую-то роль?

Сергей Мартынов:

Мы рассчитываем на это, но быть в этом твердо уверенными, конечно, нельзя. Вы наверняка знаете, что у нас история взаимоотношений с ОБСЕ на тему наблюдения достаточно непростая. У нас существуют различные точки зрения на многие вопросы, связанные с наблюдением — от методики до характера наблюдений. Мы не скрываем этих разногласий, они хорошо известны в Вене. Беларусь вместе с Россией и рядом других государств относятся к станам, которые во многом критикуют ОБСЕ за их методы наблюдения, включая методы, построенные на стереотипах и шаблонах, то есть на предвзятости. Тем не менее, ОБСЕ остается международной организацией, которая уполномочена вести выборы, и мы работаем с ней — таковой, какая она есть.

Юрий Козиятко:

Запад, Россия признают выборы в Беларуси или нет?

Сергей Мартынов:

Во-первых, надо понимать, что в международной практике, в том числе и юридическом аспекте этой практики, вообще нет понятия «признание выборов». Это распространенное, бытовое, «кухонное» политическое клише. Есть одна организация, которая уполномочена оценивать выборы и говорить, соответствуют эти выборы тем или иным стандартам или нет. Но это оценка выборов. А вот признавать или не признавать — это уже дело конкретного государства.

Юрий Козиятко:

То есть признание — это попытка продвинуть какие-то свои интересы?

Сергей Мартынов:

Во-первых, продвинуть интересы. Во-вторых, давайте будем реалистами. Как бы нас не критиковали в предыдущие годы, нет ни одной страны, которая не признала нас: ни нашу власть, ни руководство нашей страны. Они все работают с нами. Они все присутствуют в той или иной форме. И я не ожидаю, что что-то изменится в этом отношении. А со своей стороны мы рассчитываем, что ОБСЕ и другие наблюдатели будут просто объективными. Мы от них ничего другого и не просим.

Юрий Козиятко:

Еще один важный гость посетил Минск на этой неделе — еврокомиссар Штефан Фюле. Вы с ним тоже встречались. Этот визит тоже был как-то связан с выборами Президента Беларуси?

Сергей Мартынов:

Это второй визит еврокомиссара Штефана Фюле в Беларусь. Естественно, мы обсуждали всю гамму отношений между Беларусью и Европейским Союзом, потому что в этих отношениях сейчас присутствует достаточно много и субстантивного. Естественно, частью обсуждения были и предстоящие Президентские выборы в Беларуси — как я сказал, они вызывают очень серьезное международное внимание и серьезный интерес. Поэтому эта тема затрагивалась.

Юрий Козиятко:

Вы правильно сказали, что отношения Беларуси с Европой, Евросоюзом приобрели какой-то интенсивный характер. Чем это вызвано?

Сергей Мартынов:

Это вызвано рядом факторов. Конечно, не только предстоящими президентскими выборами, потому что этот интерес не является сейчас каким-то сиюминутным всплеском. Я думаю, что уже полтора-два года, как мы очень плотно сотрудничаем с Европейским Союзом по целому ряду новых направлений, которых раньше не было в нашем обиходе с Европейским Союзом. Причем речь здесь идет как о моментах, связанных с «Восточным партнерством» — последним крупным проектом, которым мы занимаемся, — так и о вещах, не связанных с «Восточным партнерством». В частности, я хочу подчеркнуть, что за последние годы мы смогли наладить вместе с Европейским Союзом (подчеркиваю, что именно вместе, поскольку здесь очевидный совместный интерес для обеих сторон), систематические и углубленные консультации по целому ряду важных направлений, таких как экономика, финансы, экология, стандартизация, таможня и так далее.

Помимо этого — кстати, это тоже было предметом разговора с еврокомиссаром Фюле — мы сейчас продвигаемся в направлении урегулирования визовых отношений между Беларусью и Европейским Союзом.

Юрий Козиятко:

Шенгенская виза для белорусов станет когда-то дешевле? Или мы всегда будем платить 60 евро, как ни одна другая страна?

Сергей Мартынов:

Есть и другие страны, которые платят по 60 евро, хотя их немного. В этой связи мы отчетливо формулируем следующее сообщение Европейскому Союзу: не должно быть дискриминации Беларуси и белорусов, в том числе в визовых вопросах. Конечно, 60 евро — это достаточно ощутимая сумма для любого гражданина, в том числе Беларуси. Естественно, каких-то ангажементов я сейчас не могу давать. Но речь идет о том, что Европейская комиссия накануне визита Фюле — 12 ноября — одобрила проект мандата на переговоры Европейской комиссии с Беларусью об упрощении визового режима. Упрощение будет подразумевать понижение стоимости (будем надеяться, достаточно существенное), а также ускорение процедуры выдачи визы и большую предсказуемость получения визы.

Юрий Козиятко:

Есть ли какие-то перспективы о безвизовом перемещении в пределах зоны 100 км?

Сергей Мартынов:

Да, мы подписали за последние месяцы серию соглашений с соседними странами-участницами Европейского Союза. С Польшей мы подписали соглашение в феврале этого года, с Латвией — в сентябре этого года. С Литвой в ходе последнего визита Президента Литвы в Беларусь мы подписали соглашение о малом приграничном движении. Речь идет о том, что в полосе приблизительно 50 км в обе стороны от границы население с обеих сторон будет иметь возможность передвигаться фактически в безвизовом режиме. Нужна будет специальная карточка, которая будет давать право не передвижение в этой полосе (фактически это 100 км). Карточка будет выдаваться на 5 лет и стоить совсем немного — около 20 евро на 5 лет. В этой полосе будет фактически неограниченный режим перемещения. Это серьезный шаг вперед в теме визовых отношений с Европейским Союзом. Причем здесь вовлечены сотни тысяч и миллионы людей, которые будут пользоваться этим правом.

Юрий Козиятко:

Кто является в этом движении куратором Беларуси в отношении Европейского Союза? Мы видим, что, в принципе, сложилась какая-то конкуренция между Польшей и Литвой.

Сергей Мартынов:

Если между кем-то есть конкуренция, в частности, между Польшей и Литвой, надо задать вопрос их представителям. Я не буду спекулировать на эту тему.

Наш подход состоит в следующем: мы не ищем посредников в отношениях между Беларусью и Европейским Союзом и не принимаем посредничество. Об этом все государства, в том числе, соседние, знают. Мы приветствуем содействие улучшению таких отношений, если оно оказывается и будет оказываться со стороны Литвы, Польши и других государств.

Юрий Козиятко:

Для нас, конечно, наиболее важная область в международных отношениях — это экономика. Она диктует внешнюю политику.

На этой неделе состоялся инвестиционный форум Беларуси во Франкфурте-на-Майне. Можете ли Вы спрогнозировать итоги этого инвестфорума, зная, что предыдущий крупный Лондонский форум какого-то шокирующего продолжения не имел?

Сергей Мартынов:

Тема экономики, экономического развития Беларуси является одним из серьезных факторов повышенного интереса и наших стран-соседей, и Европейского Союза, и других государств к Беларуси. Потому что наш наши экономические показатели, в том числе в кризисный и посткризисный периоды, привлекают серьезное внимание, в том числе достаточно серьезных игроков к Беларуси. Это является одним из факторов, в том числе интереса Европейского Союза к нам.

Что касается форумов. Будет неправильно, как Вы сказали, ожидать каких-то шокирующих результатов от одномоментного события, каковым является форум. Работа по привлечению иностранных инвестиций — это большая системная работа, которая дает результат, но этот результат всегда будет постепенным. Это будет инкрементальное наращивание инвестиций.

Лондонский форум, который мы проводили два года назад, был первой презентационной карточкой Беларуси. Причем мы не случайным образом делали его в Лондоне: Londonсity —финансовый центр Европы. Это фактически во многом обусловило первую встречу. Это было как бы первое знакомство.

Форум, который состоялся на этой неделе во Франкфурте-на-Майне, — более продвинутый и конкретный форум — об этом можно уже спокойно говорить. Кстати, он вызвал еще большее внимание к Беларуси, чем Лондонский форум.

Назову такую подробность. Зал, который мы подготовили для форума, вмещал 400 человек. В итоге пришлось принести туда еще стулья, чтобы вместить порядка 700 человек. Это свидетельство интереса, который вызывает Беларусь.

Приняли участие в форуме компании из порядка 50 государств. По предварительной информации, которая у меня есть, подписаны 22 соглашения и меморандума на общую оценочную сумму контрактов или предстоящих контрактов на более 2,5 млрд долларов. Они касаются создания в том числе новых производств, например, листопрокатного производства на БМЗ, новых предприятий по производству материалов из дерева с австрийской компанией, строительства гостиниц, проектов, связанных с энергетикой, альтернативной энергетикой, экологией и так далее. Мы ожидаем, что в соответствии с подписанными соглашениями, подписанными меморандумами, будут реализовываться конкретные проекты.

Юрий Козиятко:

Возвращаюсь к связи экономики и политики. Ведь когда в страну приходят миллиардные инвестиции, спустя какое-то время акционеры захотят влиять и на политические решения.

Сергей Мартынов:

Я не думаю, что надо вести речь о влиянии акционеров на политические решения. Естественно, акционеры стремятся влиять на экономические решения, затрагивающие судьбу их предприятий, прежде всего политику самих предприятий. В этом я не вижу никакого греха. На то они и предприниматели, бизнесмены, чтобы преследовать цели выгоды — это естественно и удивляться этому не надо. К нам же приходят инвесторы не только с учетом красивых наших глаз, но и для того, чтобы заработать — и мы это приветствуем. Но заработать должны и мы. Общность интересов здесь немалая.

Юрий Козиятко:

Мы всё о Западе, давайте обратимся на Восток. Отношения с Россией подпортила тоже экономика?

Сергей Мартынов:

Не совсем верный, точнее, совсем неверный термин — «подпортила экономика». Я думаю, правильнее говорить о том, что мы сейчас в наших интеграционных и экономических отношениях с Россией подошли к тому моменту, когда диапазон резерва легкого движения уже выбран. Всё, что можно было сделать сравнительно легко, уже сделано.

Сейчас мы подошли к такому этапу, когда требуются очень серьезные, далеко идущие решения, имеющие очень серьезные экономические последствия — и для Беларуси, и для России. В этой связи придти к таким решениям уже гораздо труднее, чем к решениям предыдущего периода. Мы идем к этим решениям уже вместе с Россией, но и вместе с Казахстаном, что тоже хорошо, потому что, как ни парадоксально, но втроем договориться иногда легче, чем вдвоем, потому что возникает ощущение и присутствие многосторонности в этом эффекте. Поэтому эти отношения не подпорчены, просто мы перешли к гораздо более сложным задачам в этих отношениях. Я надеюсь, что мы их решим.

Юрий Козиятко:

Когда Вы говорите о более сложных задачах и отношениях, Вы в том числе имеете в виду более сложный и более дальний путь для нефти, которая поступает в Беларусь? Мы сейчас всё больше транспортируем ее не из России, а из Венесуэлы?

Сергей Мартынов:

Мы транспортируем нефть в значительной степени из России, но, естественно, исходя из стратегической задачи энергетической безопасности государства мы должны использовать деверсификацию, чтобы не складывать яйца в одну корзину. В данном случае мы говорим с Вами о доставке нефти из Венесуэлы.

В ходе недавнего визита Президента Венесуэлы в Беларусь были подписаны контракты на закупку венесуэльской нефти на ближайшие три года в объеме 30 млн тонн, то есть по 10 млн тонн ежегодно. Это фактически около половины нашего нынешнего импорта. Но первая половина все равно будет завозиться из России — и это правильно. Должна быть комбинация источников.

Юрий Козиятко:

По крайней мере, появились новые партнеры в новых, может быть, не так сильно освоенных нами регионах — в Латинской Америке — в Венесуэле, Бразилии. Я слышал, что мы открываем посольство в Бразилии.

Сергей Мартынов:

Совершенно верно. Мы уже открываем посольство в Бразилии. Первые люди туда уже выехали на место работы. Кроме того, в ближайшей перспективе мы откроем новое посольство в Африке — в Нигерии. Это является отражением того, что мы должны во всё большей степени работать на новых рынках — в новых странах.

Для более ясного ощущения скажу, что за последние два года мы, условно говоря, открыли для себя 34 новых страны — в смысле рынков. Естественно, вместе с нашим экономическим интересом продвигаются и наше дипломатическое присутствие. Конечно, мы не можем открыть посольства везде, где нам хотелось бы.

Юрий Козиятко:

Мы же не США.

Сергей Мартынов:

Да, мы же не Соединенные Штаты, хотя и они далеко не всегда так легко открывают свои загранучреждения. А в кризис богатые страны даже и закрывали их, в том числе и Соединенные Штаты.

Мы приходим и в Бразилию со своим посольством. Раньше у нас там существовало генеральное консульство. Сейчас мы открываем там уже полноценное посольство, потому что Бразилия — не просто латиноамериканская страна, как мы привыкли воспринимать ее. Эта страна обладает восьмой экономикой в мире, продвинутой в том числе и во многих технологических отношениях. Сегодня Бразилия в любом случае — главный торгово-экономический партнер Беларуси в Латинской Америке. Минус в том, что мы экспортируем туда преимущественно удобрения, а мы хотим, чтобы наша торговля с Бразилией — мощным потенциальным экономическим партнером Беларуси — была гораздо более сбалансированной другими категориями товаров, в том числе машиностроением, химическими товарами и иными, включая производство в Бразилии наших товаров.

Это вообще наш подход к внешнеэкономическим связям, который состоит в том, что мы должны от простых форм торговли — импорт-экспорт — переходить к более сложным формам создания совместных производств и присутствия на рынках через совместные производства, сервис и так далее. Это обеспечит еще больший интерес к нашим предложениям.