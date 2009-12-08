Сергей Мартынов уехал на совещание министров иностранных дел стран-участниц инициативы ЕС

Позиция Беларуси по участию в Восточном партнерстве будет представлена в Брюсселе.

Здесь открывается первое ежегодное совещание министров иностранных дел стран-участниц инициативы ЕС. Нашу делегацию возглавляет руководитель внешне-политического ведомства Сергей Мартынов.

Планируется, что на встрече Беларусь, Украина и Литва сделают совместное заявление по "единому энергетическому пространству". Об этом страны договорились на встрече в Киеве в ноябре. Речь, в частности, идет об использовании транзитных возможностей нашей республики для поставок украинской электроэнергии в Литву.