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Сергей Мартынов уехал на совещание министров иностранных дел стран-участниц инициативы ЕС

08 декабря 2009 09:22
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Позиция Беларуси по участию в Восточном партнерстве будет представлена в Брюсселе.

Здесь открывается первое  ежегодное совещание  министров иностранных дел стран-участниц инициативы  ЕС. Нашу делегацию возглавляет руководитель  внешне-политического ведомства Сергей Мартынов.

 Планируется, что на встрече Беларусь, Украина и Литва сделают  совместное  заявление по "единому  энергетическому пространству".  Об этом страны договорились на встрече в Киеве в ноябре. Речь, в частности, идет  об использовании транзитных возможностей  нашей республики для поставок украинской электроэнергии  в Литву.  

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