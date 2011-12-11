Сергей Мартынов: У ОБСЕ нет большого желания сравнивать европейские законодательства в области избирательного права

Вполне ожидаемо и, по сути, ничем закончилась ежегодная встреча министров иностранных дел ОБСЕ. В литовской столице собралось около 40 глав внешнеполитических ведомств. Зачем? Ответ на этот вопрос попытаемся найти сейчас.

Итак, крупнейшая в мире организация, которая по определению должна заниматься вопросами безопасности в регионе, переживает явный кризис. Хотя столь пограничное состояние если не клинической смерти, то уж точно беспомощного овоща, которым в любой момент можно манипулировать, явно кому-то на руку.

Взять хотя бы оценки недавних парламентских выборов в России, когда миссия ОБСЕ тоже вполне предсказуемо усмотрела серьезные нарушения. Также, еще раньше было и в Беларуси, и в Казахстане, и в Кыргызстане. Именно такой сценарий хорошо знаком всем, кто живет восточнее польской границы.

Вернемся к событиям в Вильнюсе. Беларусь, Россия и некоторые другие страны уже в который раз призывают к срочной реанимации ОБСЕ. К нынешней встрече Беларусь, например, подготовила сразу несколько рецептов. И единые стандарты оценки выборов, и упрощение визовых процедур, и борьба с терроризмом, киберпреступностью и наркотрафиком.

Казалось бы, все то, чем по определению должна заниматься организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но все закончилось как обычно. Блокировка предложений по модернизации ОБСЕ в последние годы стала обычной практикой.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Те критерии, которые были приняты в 90-м году в Копенгагене, носят очень общий и расплывчатый характер. И их можно толковать как угодно. Мы говорим: давайте, надо наблюдать, это правильно. Но давайте составим критерии, по которым будут оцениваться выборы.

И, к нашему не самому большому удивлению, почему-то нет большого желания сравнивать европейские законодательства в области избирательного права. Вот и вся объективность подхода.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

У нас не только с нашими белорусскими друзьями согласованные позиции. Это позиция практически всех стран ОДКБ и ряда стран СНГ, которые в ОДКБ не входят. У нас есть пакет предложений по реформе, внесенный достаточно давно, года три назад. Это и проект Устава ОБСЕ, потому что нельзя называть ОБСЕ организацией, когда у нее нет легального статуса, юридического, в международно-правовом смысле. Такие, собственно говоря, недоработки – налицо. И все это понимают. Но некоторым нашим партнерам, западным, прежде всего, удобно сохранять такую рыхлость этой организации и стараться ею манипулировать.

ОБСЕ давно пребывает в глубоком кризисе. И, похоже, эта эпоха застоя многих устраивает. Глава МИД Польши Сикорский, например, и вовсе в Вильнюс не приехал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не было и верховного представителя ЕС по политике безопасности госпожи Эштон. А, собственно, зачем?! Зато Хилари Клинтон приехала. Сделала несколько «громких» заявлений по выборам в России и тут же удалилась. Собственно, отметилась перед своими избирателями.

А вот представители белорусской оппозиции в этот же день в Вильнюсе задержались. Со своими «рациональными» предложениями для европейцев. Например, не покупать белорусскую продукцию и ввести экономические санкции против наших предприятий. А еще лишить Беларусь права голоса в ОБСЕ.

На этом, собственно, цепочка и замыкается. А, главное, становится предельно понятно: кому и почему выгодны именно такая «безопасность» и именно такое «сотрудничество» в Европе.