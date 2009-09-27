Сергей Мартынов передал генсеку ООН приглашение посетить Беларусь

Министр иностранных дел Беларуси в ходе встречи с Пан Ги Муном передал ему приглашение главы белорусского государства посетить с визитом Беларусь.

Встреча состоялась в рамках работы 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла 25-26 сентября, где Сергей Мартынов возглавлял белорусскую делегацию.

На встрече стороны также обсудили вопросы, связанные с продвижением в ООН ряда белорусских инициатив. Сергей Мартынов поблагодарил Пан Ги Муна за личное участие в продвижении идеи о необходимости международного партнерства в борьбе с торговлей людьми и обратился с просьбой о привлечении экспертного потенциала ООН к активному участию в разработке глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми, инициатива принятия которого принадлежит Беларуси.

Кроме того, Сергей Мартынов и Пан Ги Мун обсудили возможности взаимодействия Беларуси и ООН в области возобновляемой энергетики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.