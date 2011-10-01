Сергей Мартынов: Мы не намерены и не будем делать выбор между Европейским Союзом и Россией

Сергей Николаевич Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь, ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Какова была причина конфликта Варшавского саммита? Как Вы считаете, только ли уровень представительства сыграл роль или какие-то другие причины?

Я думаю, что к этой теме, конечно, нельзя подходить упрощенно. Бесспорно, дело было не только в протокольном уровне белорусской делегации. За всем этим — целый комплекс причин, который носит системный характер. Это и вопросы, связанные и с внешней политикой Беларуси, и с путями развития ее экономики и общества, и с весьма независимыми подходами Беларуси к неким принципиальным моментам во внешней политике. Естественно, были компоненты конъюнктурного характера, связанные непосредственно с саммитом и его подготовкой.

Одна из целей Восточного партнерства — немножко оторвать или отодвинуть 6 постсоветских стран от России. И вот сейчас мы наблюдаем потепление в отношениях между Беларусью и Россией. Это не может быть причиной предвзятого отношения к Беларуси?

Как я уже сказал, внешняя политика Беларуси (а отношения с Россией входят в эту категорию) также является одной из причин, которые, скажем так, не упрощают наши отношения с коллегами в Европейском Союзе. Вместе с тем, здесь нужно четко осознавать, что с самого начала формирования Восточного парнерства Беларусь четко поставила ориентиры. Мы не намерены и не будем делать выбор между Европейским Союзом с одной стороны и Россией с другой стороны. Для нас принципиально, стратегически важно, чтобы у нас отношения и с Российской Федерацией, и с Европейским Союзом были в разряде стратегических, дружественных, близких и так далее.

Так каковы итоги саммита в Варшаве? Что мы потеряли? Как говорят некоторые политологи, что кроме критики никаких дивидендов от участия в саммите Беларусь не получила бы.

В сослагательном наклонении рассуждать, наверное, легко, но не всегда продуктивно. Хочу сказать о следующем. Наверное, можно начать с того, чего не произошло на саммите. На саммите не произошло того, что, наверное, некоторые хотели бы увидеть, — не произошло осуждение Беларуси в документах саммита. Декларация саммита, которая была принята после очень трудных, напряженных и, может быть, мучительных переговоров, не содержит абзаца, который планировался в этой декларации с осуждением нашего государства. Что еще не произошло на саммите? Когда стало ясно, что в декларацию не получается включить осуждение Беларуси, то была попытка сделать заявление членов Европейского Союза и некоторых из наших соседей — членов партнерства — на эти же темы с осуждением Беларуси. И этого не получилось. А теперь на тему того, что же произошло в Варшаве на самом деле помимо отсутствия белорусской делегации по принципиальным причинам. На мой взгляд, произошло нечто большее, чем успех Беларуси в отстаивании своих принципов, принципиальных позиций. Произошло то, что эта группа государств, которая называется «партнерами», визави членов Европейского Союза, 6 государств, осознала, что у них есть свои интересы. Это произошло фактически впервые. То есть уже не 27 государств Европейского Союза и по единичке вот этих стран, а эти страны впервые по-настоящему выступили как группа, защитив свои интересы как группа. Да, речь шла о Беларуси, но на самом деле группа защитила свои интересы. И мы уверены, что от этого выиграли все. Еще один важный момент состоит в том, что над итогами этого саммита надо задуматься всем. В том смысле, что мир меняется. Да, в этом мире по-прежнему остаются «сильные мира сего». Надо быть реалистами. Но уже «сильные мира сего» не могут в одностороннем порядке диктовать все и так, как им хотелось бы.

Означает ли это, что мы не отказываемся и не начинаем думать о том, чтобы отказаться от участия в Восточном партнерстве?

Нет, мы не думаем об отказе от участия в Восточном партнерстве. И я на эту тему в день саммита информировал своим письмом руководство Европейского Союза. Наша позиция, связанная с неучастием в саммите, диктовалась принципиальными причинами. Мы не приемлем дискриминацию в Беларуси, в каких бы формах она не происходила. Поэтому иную позицию по участию в саммите не могли занять. Но что касается самой программы Восточного партнерства, при всем том, что мы очень серьезно ее критикуем прежде всего за отсутствие серьезного, конкретного содержания в виде проектной деятельности, которые отвечали бы интересам не только Беларуси, а всего региона, мы продолжаем и будем продолжать ее за это критиковать. Но вместе с тем, эта инициатива, на наш взгляд, имеет и будущее, если к ней будут правильно все относиться. Будущее, конечно, не в расколе Европы на 2 части. Вот это удаляется в сторону Запада, а это удаляется в сторону Востока. Беларусь является членом Таможенного союза и формируемого единого экономического пространства. И мы с тщательностью и уважением относимся к своим обязательствам в этом процессе. Но Восточное партнерство дает нам более богатую палитру взаимодействия с Европейским Союзом тоже как с нашим крупным, стратегически важным соседом. Несмотря на то, что сейчас не происходит таких крупных вещей, которые мы хотели бы получить в Восточном партнерстве, как партнеры — с этой стороны, там тем не менее налаживается ткань повседневной работы на экспертном отраслевом уровне. Ну например. Очень хорошо идет взаимодействие между таможенными службами (важный предмет), взаимодействие между пограничниками, взаимодействие в вопросах борьбы с киберпреступностью, взаимодействие в вопросах борьбы с коррупцией, экологические темы и масса других тем. Вот эта ткань повседневной работы очень важна, потому что нам нужно совершенствовать свою экономику, нам нужно реформировать, нам нужно приближать стандарты к европейским с тем, чтобы успешней работать на рынке европейского Союза и всего мира. Мы видим ценность партнерства и будем продолжать в нем работать. Но для нас принципиально важно то, чтобы партнерство было «Партнерством» с большой буквы, а не диктатом 1 страны. Итоги саммита показывают, что партнерство движется в правильном направлении.