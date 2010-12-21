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Сергей Лебедев: Не понимаю, почему события 20 декабря должны влиять на оценку наблюдателей ОБСЕ

21 декабря 2010 18:46
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Уже после встречи с Президентом Сергей Лебедев ответил на вопросы журналистов. В частности, почему на его взгляд оценки наблюдателей СНГ отличаются от мнения миссии ОБСЕ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей СНГ на выборах президенты Республики Беларусь:
19 декабря мы встречались с наблюдателями от ОБСЕ. Наши оценки были близки. Относительно процесса и подготовки выборов, и процесса голосования. 
Наблюдатели от ОБСЕ признавали, что процесс подготовки и голосования открыт.
Но оценка изменилась, к сожалению, 20 декабря. Мы считаем, что, то, что произошло вечером в Минске, не связано с выборами. Выборы послужили поводом, чтобы осуществить эту провокацию. Это совершенно два разных события. Не понимаю, почему они должны влиять на оценку выборов.

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