Сергей Лебедев: Мы констатируем, что в Беларуси были созданы условия для международного наблюдения за выборами

В инфоцентре ЦИК состоялась пресс-конференция наблюдателей от миссии СНГ, которые дают свою оценку выборам.

Суть заявления Сергей Лебедева — выборы прошли демократично и открыто, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

Наши наблюдатели в полной мере воспользовались правом беспрепятственного доступа на избирательные участки и свободного общения с участниками избирательного процесса, представителями политических партий, органов исполнительной власти. Я лично имел такую возможность, общался, посещал избирательные участки на территории Гродненской области, Минской области и Минска. Мои коллеги работали в других областях.

По итогам наблюдения мы констатируем, что в Беларуси были созданы условия для международного наблюдения за выборами, что говорит о демократичности и прозрачности избирательного процесса. Хотел бы особо подчеркнуть, что вчера мы встречались с представителями миссии ОБСЕ, они подтвердили то же самое.

Хотелось бы отметить, что принятые в январе 2010 года изменения и дополнения в Избирательный кодекс способствовали дальнейшей демократизации выборного процесса. Миссия считает, что усовершенствованная законодательная база государства обеспечила дополнительную защиту избирательных прав граждан и усилила гарантии для проведения свободных и открытых выборов.