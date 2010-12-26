Сергей Лебедев: Меня удивляют метаморфозы, которые происходят с наблюдателями от ОБСЕ до завершения выборов и после их завершения

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает председатель исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей СНГ на выборах президенты Республики Беларусь Сергей Николаевич Лебедев.

Миссия СНГ позитивно отозвалась о выборах в Беларуси. Мы слышали Ваше подробное заключение. А как бы вы одной фразой оценили выборы Президента Беларуси?

Сергей Лебедев: Если одной фразой, то по-нашему общему мнению, наблюдателей от СНГ, выборы прошли организованно, открыто, и самое главное, они обеспечили право граждан Беларуси на свободное волеизъявление.

На этой неделе Вы встретились с Александром Лукашенко, и он Вас поблагодарил за непредвзятую оценку выборов. Насколько все-таки она была непредвзятой, учитывая, что штаб-квартира СНГ размещена в Минске?

Сергей Лебедев: Я бы не сказал, что размещение штаб-квартиры в Минске влияло на нашу оценку.

Дело в том, что в этом году на пространстве СНГ было очень много выборов. Я могу назвать Таджикистан, Азербайджан, Киргизстан, Молдову. И вот Беларусь завершила президентскую кампанию. И везде главным принципом нашей оценки была объективность, беспристрастность, и самое главное, соблюдение законодательства той страны, где мы наблюдали за выборами.

А насколько выборы в Беларуси были демократичными в сравнении с другими странами?

Сергей Лебедев: Я бы избегал слов демократичный, демократия. Потому что Вы сами знаете, что под словом демократия в разных странах понимается совершенно разное понятие. Например, западные наблюдатели признали в свое время демократичными выборы в Ираке и Афганистане. Но, объективно говоря, они были очень далеки от того, чтобы называть их демократичными. Я бы употребил более точные формулировки: выборы были открытыми, свободными, гарантировали право граждан Беларуси избрать того кандидата, которого они желают.

Наблюдатели от миссии СНГ оценивают выборы, исходя из национального законодательства. А у наблюдателей от ОБСЕ другие критерии. Какой подход на Ваш взгляд более справедлив?

Сергей Лебедев: Мы давно пытаемся убедить наших коллег в ОБСЕ, в парламентской Ассамблее Совета Европы, в других западных организациях, которые осуществляют мониторинг выборов, в том, что надо выработать и принять общие стандарты для наблюдения за выборами. Но, к сожалению, наши призывы пока остаются без ответа.

Мы очень сожалеем, что при наблюдении за выборами в странах СНГ проявляются одни стандарты, а при наблюдении за выборами в западных странах – совершенно другие.

Вас не удивили оценки наблюдателей от ОБСЕ?

Сергей Лебедев: Честно говоря, меня удивляют не оценки наблюдателей от ОБСЕ, а некоторые метаморфозы, которые происходят с ними до завершения выборов и после завершения. Они высказывают совершенно противоположные оценки.

Если вы посмотрите многие интервью международных наблюдателей, высказанные ими, скажем, в процессе досрочного голосования, до завершения подсчета голосов, то эти оценки, как правило, позитивные.

На другой день после выборов, и это не только в Беларуси, а и в других странах СНГ, мы почему-то слышим негативные оценки. И общий вывод, что эти выборы не соответствовали каким-то демократическим нормам и принципам. Это, конечно, удивляет.

Стоит ли критиковать белорусские выборы из-за того, что милиция навела порядок вечером 19 декабря? Я хотел бы услышать Вашу позицию.

Сергей Лебедев: Я ее уже высказал в ходе пресс-конференции. Моя позиция такая же. Нелогичным было призывать на площадь, не дождавшись окончания подсчета голосов. И поэтому предлог для того, чтобы собрать людей на площади, конечно, был надуманным. Выборы использовались просто как повод.