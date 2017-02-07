Сергей Лебедев: Беларусь и Россия найдут общий язык в решении спорных вопросов

Новости Беларуси. Беларусь и Россия найдут общий язык в решении спорных вопросов, – уверен глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Политик убежден, что трудности временные и они не повлияют на Содружество, поскольку обе страны – активные сторонники укрепления интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Отношения России и Беларуси всегда отличались близостью, особо тесными связями на фоне отношений, например, с другими государствами. И я здесь не могу не согласиться с Президентом Республики Беларусь, который сказал, что это временное явление и мы наверняка найдем общий язык. Я тоже глубоко убежден, что общий язык будет найден. Это так же, как в каждой семье. Бывают некоторые несогласованности, разногласия. Во главе наших государств стоят мудрые руководители, я убежден, и они найдут решения. Я думаю, что эти трудности временные.