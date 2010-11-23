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Сергей Лавров: По всем вопросам Астанинского саммита у нас с Беларусью общие инициативы

23 ноября 2010 15:42
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Об этом было заявлено на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух стран в Минске. Предметом обсуждения стали интеграционные процессы на общем пространстве, вопросы взаимоотношений с Евросоюзом и  подготовки к саммиту ОБСЕ, который пройдет в начале декабря в Астане.

Европейский вектор традиционно рассматривался с акцентом на развитие Таможенного союза и создание единого экономического пространства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сотрудничество же по вопросам ОБСЕ, по мнению глав министерств иностранных дел, – это дальнейший шаг к эффективному диалогу с Европой.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы констатировали в ходе заседания тесный характер и высокий уровень взаимодействия между МИДами, продуктивный и результативный характер такого взаимодействия, который выражается в совместных документах, единых позициях.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
У нас по всем вопросам, которые выносятся на Астанинский саммит, с Республикой Беларусь не просто консенсус, а общие инициативы. И по военно-политической  теме, включая принципы укрепления евробезопасности и укрепление мер доверия, включая и гуманитарную сферу, включая упорядочение процедур наблюдения за выборами.

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