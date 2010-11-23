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Сергей Лавров и Сергей Мартынов примут участие в церемонии открытия Российского центра науки и культуры в Минске

23 ноября 2010 07:49
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Наиболее важные вопросы во взаимоотношениях с ЕС обсудят сегодня и в Минске: на коллегии внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Ее возглавят министры иностранных дел обеих стран. Сергей Мартынов и Сергей Лавров обсудят также тему белорусско-российского сотрудничества.

Помимо этого, главы МИД примут участие в церемонии открытия российского центра науки и культуры в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных,  начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Члены коллегий рассмотрят вопросы, связанные с деятельностью межправительственных интеграционных объединений на пространстве СНГ. Высокопоставленные представители дипломатических ведомств двух стран обсудят проблематику взаимоотношений с Европейским союзом и ход подготовки к очередному саммиту ОБСЕ.

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