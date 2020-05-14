Сергей Клишевич: «Я уверен, мы с достоинством, с честью, спокойно проведём эти выборы»

Какие важные решения были приняты в парламенте за последнее время, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Клишевич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Безусловно, одним из важнейших вопросов, который мы буквально недавно обсуждали – это назначение даты президентских выборов. Я уверен, мы с достоинством, с честью, спокойно проведем эти выборы, как мы, в принципе, раньше это и делали, тоже поработаем в своих округах и поработаем с нашими избирателями.