Сергей Клишевич: гарантом сохранения независимости является наш глава государства

Новости Беларуси. Главным событием этих семи дней, безусловно, была встреча Лукашенко и Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»
Новости Беларуси. Главным событием этих семи дней, безусловно, была встреча Лукашенко и Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»
Евгений Пустовой, корреспондент:
Нас хотят оторвать от промышленной кооперации. Страну с высокотехнологичными компетенциями превратить в рынок для не самых качественных европейских товаров.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Люди это понимают. Не только в руководстве нашей страны, не только руководство наших предприятий, но и сами люди, которые работают на заводах и в организациях, ведь они видят, куда идет техника, куда производятся эти товары, откуда мы закупаем комплектующие, берем энергоресурсы.
Евгений Пустовой:
С Россией получается такой душевно-прагматичный союз. Хотя полно и проблем: интеграционные структуры пока больше номинальные, а торговые противостояния реальные.
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Сергей Клишевич:
Гарантом сохранения нашей независимости и действительно суверенитета, в том числе и в принятии каких-то решений на уровне интеграционных структур, является наш глава государства – Президент Александр Григорьевич Лукашенко, опыт которого и, так скажем, политический вес на постсоветском пространстве, да и в мире, сегодня позволяет, так скажем, аккуратно принимать решения, которые никаким образом не будут влиять на потерю нашего суверенитета и независимости. Да и мы видим сегодня: высшему политическому руководству России это не нужно.