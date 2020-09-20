Сергей Клишевич: гарантом сохранения независимости является наш глава государства

Новости Беларуси. Главным событием этих семи дней, безусловно, была встреча Лукашенко и Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»

Евгений Пустовой, корреспондент:

Нас хотят оторвать от промышленной кооперации. Страну с высокотехнологичными компетенциями превратить в рынок для не самых качественных европейских товаров.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Люди это понимают. Не только в руководстве нашей страны, не только руководство наших предприятий, но и сами люди, которые работают на заводах и в организациях, ведь они видят, куда идет техника, куда производятся эти товары, откуда мы закупаем комплектующие, берем энергоресурсы.

Евгений Пустовой:

С Россией получается такой душевно-прагматичный союз. Хотя полно и проблем: интеграционные структуры пока больше номинальные, а торговые противостояния реальные. «В итоге это упирается в простую вещь». Политолог Сергей Михеев о ситуации вокруг Беларуси