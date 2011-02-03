Сергей Кара-Мурза: Западу есть чему поучиться у Беларуси

Об этом заявил известный российский политолог, автор ряда научных работ Сергей Кара-Мурза.

Профессор посетил Минск и прочел лекцию в Академии управления при Президенте. Темой выступления было развитие постсоветских государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Кара-Мурза, писатель, политолог (Россия):

Западу есть чему поучиться у Беларуси.

Пока что на все постсоветском пространстве – это единственный проект, единственная форма, в которой соединили обновление рыночной экономики с идеей социальной справедливости. Это и на Западе пытались найти, в Швеции, но срывается.