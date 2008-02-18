Сербия обратилась к мировому сообществу

Письма с обращением поддержать ее суверенитет и территориальную целостность, направлены главам многих государств.

На улице -10, а жители Приштины даже не собираются расходиться. Торжества по случаю самопровозглашения независимости были запланированы давно. О сложностях и о проблемах, которые теперь неминуемо возникнут, будут думать позже. Сербы ответили массовыми манифестациями. Митингующие забросали камнями посольство США и Словении, которая возглавляет Евросоюз. Косово сейчас - главная тема и главная проблема для мирового сообщества.

В пресловутой резолюции записано, что передел границ Сербии и других государств региона невозможен. Но США и союзники уже не раз нарушали данные ими обязательства. Политика двойных стандартов процветает. Официальный Белград обратился к мировому сообществу поддержать суверенитет и территориальную целостность.

Косово уже раскололо Европу. Сегодня в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран Евросоюза. Эта встреча прошла на фоне нарастающих разногласий. Многие государства занимают диаметрально противоположные позиции. Так, Германия и Франция готовы признать независимость Косова, а Испания категорически против этого.

11 тысяч квадратных километров и 15% территории. Такова цена косовской проблемы. Это примерно то же, что отнять у Беларуси Гродненскую область. Политики уже заявляют, что этот передел границ для старого света может стать не последним. Практически у каждого государства Европы есть свое Косово.

Искать пути выхода из кризиса необходимо и это не вызывает сомнений. В Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета безопасности. Организация объединенных наций пройдет проверку на прочность. От нее ждут более четкой позиции по проблеме. В противном случае мнение международной организации и дальше будут игнорировать.

Стало известно, что Евросоюз поможет косоварам деньгами. В ближайшие три года в Приштину планируется направить более 330 миллионов евро. Однако независимость Косова ее авторам обойдется куда дороже.

