Сэппо Исотало, правозащитник: Я до сих пор не видел в Беларуси настоящей оппозиции

14 декабря в Беларуси стартует досрочное голосование на выборах-2010. Для наблюдения за избирательным процессом Центризбирком страны аккредитовал 930 международных наблюдателей. 406 из них представляют БДИПЧ ОБСЕ, 257 — СНГ. Участвовать в наблюдении будут также парламентарии других стран — 82 человека представят парламентскую ассамблею ОБСЕ, 45 — межпарламентскую ассамблею СНГ. Плюс ещё 11 наблюдателей от парламентов стран зарубежья.

Кроме того, следить за ходом голосования будет ещё 41 независимый эксперт. Они традиционно работают вне всяческих миссий и дают личную независимую оценку выборам.

В Беларуси и за её пределами уже сформировано почти 6 с половиной тысяч участков для голосования. При этом, в страну для наблюдения за президентскими выборами, как ожидается, приедет около тысячи человек. В итоге Беларусь по плотности одного международного наблюдателя на каждый избирательный участок держит первое место не только в СНГ, но и в мире.

Здравствуйте, господин Исотало. Скажите, Вы всегда приезжаете и уезжаете из Беларуси с одинаковым настроением?

Сэппо Исотало: Напряжённое настроение, потому что дело такое серьёзное — выборы сейчас.

СПРАВКА «СТОЛИЧНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Сэппо Исотало. Родился в 1936 году в Финляндии. В разное время жил и работал не только в Швеции и Финляндии, но и в Советском союзе. Доктор технических наук. В своё время возглавлял кафедру социальной политики Хельсинкского университета. Сейчас является профессором этого учебного заведения. Долгие годы работает журналистом различных европейских СМИ. Также Сэппо Исотало — один из самых известных правозащитников в Европе. С 2000 года, т.е. вот уже 10 лет, он работает в Беларуси в качестве независимого наблюдателя за выборами — местного уровня, парламентскими и президентскими.

Господин Исотало, вы доктор технических наук, ассоциированный профессор Хельсинкского университета, живёте в Швеции, активный правозащитник и при этом много раз бывали в Беларуси. Если не секрет, что привело вас в нашу страну в первый раз?

Сэппо Исотало: Надо сказать, что это Александр Лукашенко. Так начиналось, что в 2000 году Европа бойкотировала выборы в парламент Беларуси. И Александр Грирорьевич пригласил людей со всего мира приехать сюда, людей знающих, которые имеют хорошее реноме, могут объективно наблюдать эти вещи. И от Швеции нас было двое.

Насколько я понимаю, Вы больше 5 раз были в Беларуси европейским наблюдателем, общались с людьми. Если откровенно: отчёты миссии БДИПЧ ОБСЕ, которые вы потом читали о выборах в Беларуси, всегда совпадали с Вашим личным мнением?

Сэппо Исотало: Наблюдения не были их предметом. Их предмет — политические игры. Которые управлялись строго из Брюсселя. Мои коллеги из ОБСЕ — у них была очень скучная работа, потому что ничего не посмотреть, нечего слушать, ничего не сказать. А у меня наоборот. Я очень много видел своими глазами. Я видел выборы, которые очень порядочны, организованны и где люди с энтузиазмом берут на себя работу. Там сидят 20 человек на участке и ведут работу очень серьёзно. И потом, я всегда присутствую при подсчёте голосов. Я думаю, что мимо меня ничего там не прошло.

Вы меня в хорошем смысле удивили, тем, что у вас такая объективная позиция на тему белорусской оппозиции. Вы достаточно много знаете об источниках их финансировани, об их истинных целях. Если не секрет, откуда такая осведомлённость?

Сэппо Исотало: Очень хороший вопрос. Я вижу, кто представляет народ, а кто купленный. И я до сих пор пока не видел у вас настоящей оппозиции. Они все работали по заказу. Выборы, которые у вас были — были очень неприятные. Потому что люди, которые действительно не поговорили с белорусским народом, говорили за хозяев, которые находятся в Брюсселе. Я вижу, как ведут люди себя, это сразу видно. Особенно, это касается наблюдателей, которые здесь присутствуют. Я вижу, как они защищают себя от реальности. Они повторяют какие-то лозунги. Но это касается тоже представителей — кандидаты не дают никакие новые идей, как организовать общество. Они только плохо говорят о Лукашенко.

Тогда логичен следующий вопрос. Почему, если Вы знаете правду о белорусской оппозиции, европейские чиновники её не видят или не знают?

Сэппо Исотало: Не разрешается белорусскому народу выбирать свой путь. В Брюсселе есть очень сильное желание конкретно управлять делами в белорусской стране. И что там выборы. Выборов не надо, если хозяин есть за рубежом и оттуда хочет управлять. Брюссель не может управлять практическими делами. И моя позиция очень ясная. Позже деятели на Западе сказали, что это было контрпродуктивно.

Вы были гостем на Четвертом Всебелорусском народном собрании. Что запомнилось больше всего?

Сэппо Исотало: Это, конечно, огромная речь! Три часа. И там ни одного слова не выбросишь. Всё идёт вперёд, все детали на таком конкретном уровне и всегда перспектива — вперёд. Я очень хорошо его понимаю и верю: он возьмёт на себя настоящую ответственность. Если бы кто-то другой так говорил, я бы не верил, У него именно получается. Или у белорусского народа это получается.

Если я вас попрошу охарактеризовать социально-экономическую модель Беларуси...

Сэппо Исотало: Я другого пути от Советского Союза к рыночной экономике не вижу. Сейчас Александр Лукашенко эти пути открыл и работает энергично. Молодой ещё человек. Я жил в Советском Союзе, когда всё пропало — это был неправильный путь. А здесь развитая экономическая социальная система. У меня очень хороший опыт по Советскому Союзу — я жил там с 1978 года до конца. И Беларусь сейчас уходит от этой системы. Ту систему я понял. Мне легко сейчас понимать, откуда вы уходите. И как Александр Григорьевич много раз повторил: здесь всё есть, эти структуры, которые создали 50-60 лет назад, сохранены. Только это надо сейчас модернизировать. И он уже на половине дороги.

В одном из Ваших интервью я прочла: Швеция как раз не нравится ЕС тем, что вы такие крепкие государственники и живёте в том самом коммунистическом обществе, о котором так мечтал СССР. У Беларуси и ЕС похожие вопросы?

Сэппо Исотало: Надо сказать, что ЕС гораздо слабее сегодня. Я уже немного успокоился, потому что Брюссель, пытавшийся нас выжить, оставил нас с большего в покое. У Швеции своё управление и сейчас момент другой. Что касается Беларуси, членство в ЕС открывает границы — вы будете свободно конкурировать своими товарами во всём мире. Я думаю, что у Беларуси и ЕС очень хорошие пути.

На Ваш взгляд, как изменятся отношения Беларуси и ЕС? В каких напраления они могут поменяться?

Сэппо Исотало: 20 декабря утром будут решающие встречи. Там группа ОБСЕ даёт свои декларации. И у меня такое чувство, что в этот раз эта декларация будет положительной. И это открывает всё. Безвизовый режим, возможно. Министр иностранных дел Финляндии уже предлагает безвизовый режим. Эти выборы очень помогают. Если Запад сейчас найдёт здесь объективные пути. Переговоры о членство в Европейском Совете — все предложения уже есть, и сразу Александр Григорьевич даёт большую речь, и финский министр отвечает: мы готовы действовать. Там никакой случайности нет.