Сектор Газа погружается в гуманитарный кризис

В большинстве домов на палестинской территории нет воды и электричества. Накануне Израиль прекратил поставки бензина.

По некоторым оценкам, запасов топлива хватит на два-три дня. Число беженцев растет. На границе с Израилем около тысячи палестинцев осаждают контрольно-пропускной пункт. Все они пытаются выбраться из сектора Газа.

Белорусское посольство в Тель-Авиве совместно с заинтересованными официальными представителями Израиля прорабатывает варианты оказания содействия белорусским гражданам, выразившим желание покинуть сектор Газа. МИД располагает сведениями о нескольких наших соотечественниках, находящихся в секторе Газа, которые обратились в посольство Беларуси в Израиле с просьбой оказать им содействие в том, чтобы покинуть зону конфликта.