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Сектор Газа: Белорусские граждане готовятся к переходу через КПП "Эрец"

20 июня 2007 11:43
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Восемь белорусских граждан (две женщины и шесть детей) готовятся к переходу через КПП "Эрец" на границе сектора Газа.

Об этом сообщили в МИД Беларуси. Для оказания им помощи и оформления необходимых для выезда документов на КПП прибыл консульский сотрудник посольства Беларуси в Тель-Авиве.

Одна наша соотечественница с двумя детьми сегодня приняла решение пока не покидать сектор Газа. Посольство Беларуси в Израиле рассматривает вариант эвакуации белорусских граждан в российской группе.

Планируемая схема остается прежней: колонна автобусов с беженцами через территорию Израиля достигнет пограничного перехода с Иорданией, и далее на борту самолета МЧС России граждане Беларуси и других стран СНГ, предположительно утром 21 июня, вылетят в Москву. МИД Беларуси поручил посольствам Беларуси в Москве, а также в Киеве встретить наших соотечественников и оказать им необходимое содействие в отправлении на родину.

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