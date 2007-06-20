Сектор Газа: Белорусские граждане готовятся к переходу через КПП "Эрец"

Восемь белорусских граждан (две женщины и шесть детей) готовятся к переходу через КПП "Эрец" на границе сектора Газа.

Об этом сообщили в МИД Беларуси. Для оказания им помощи и оформления необходимых для выезда документов на КПП прибыл консульский сотрудник посольства Беларуси в Тель-Авиве.



Одна наша соотечественница с двумя детьми сегодня приняла решение пока не покидать сектор Газа. Посольство Беларуси в Израиле рассматривает вариант эвакуации белорусских граждан в российской группе.

Планируемая схема остается прежней: колонна автобусов с беженцами через территорию Израиля достигнет пограничного перехода с Иорданией, и далее на борту самолета МЧС России граждане Беларуси и других стран СНГ, предположительно утром 21 июня, вылетят в Москву. МИД Беларуси поручил посольствам Беларуси в Москве, а также в Киеве встретить наших соотечественников и оказать им необходимое содействие в отправлении на родину.