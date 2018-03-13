Прямой эфир

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 13-14 марта посещает Минск

13 марта 2018 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С двухдневным визитом Минск посетит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 13-14 марта посещает Минск-1

13 и 14 марта планируется проведение ряда консультаций и переговоров по основным вопросам вместе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. В обсуждениях также примут участие представители различных министерств и ведомств двух стран.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Рапота: «Одним из основных вопросов в повестке дня Высшего госсовета является принятие бюджета за 2018 год»
12 марта 2018 16:37

Григорий Рапота: «Одним из основных вопросов в повестке дня Высшего госсовета является принятие бюджета за 2018 год»

До конца марта в Минской области пройдут приёмы граждан с представителями Администрации Президента: график встреч
12 марта 2018 14:21

До конца марта в Минской области пройдут приёмы граждан с представителями Администрации Президента: график встреч

Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Григорием Рапотой
12 марта 2018 11:32

Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Григорием Рапотой