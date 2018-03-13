Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 13-14 марта посещает Минск

Новости Беларуси. С двухдневным визитом Минск посетит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 и 14 марта планируется проведение ряда консультаций и переговоров по основным вопросам вместе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. В обсуждениях также примут участие представители различных министерств и ведомств двух стран.