Сейсмодатчики, автожиры и катера: обзор новейших технических средств и возможностей белорусских пограничников

Новости Беларуси. Чтобы у депутатов была возможность спокойно заниматься законами, в стране должен быть порядок. А он во многом зависит от того,насколько хорошо работают стражи рубежей. Глядя на Европу, можно отметить, что пограничная безопасность сегодня выходит на первое место. В Беларуси ей давно уделяется повышенное внимание. Один из свежих примеров – застава «Сварынь», охраняющая участок границы с Украиной. На сегодняшний день это самый технологичный погранотряд. Накануне Дня пограничника корреспондент программы «Неделя» на СТВ увидел, как работает подразделение.

Александр Добриян, СТВ:

На контрольно-следовой полосе белорусской государственной границы свежие следы. Совсем недавно здесь прошла косуля. Сработали датчики, и в былые времена сюда должна была выехать тревожная группа. Однако контролировать сегодня, кто нарушает границу: животное или человек – стало гораздо проще. За всем следят видеокамеры.

Украинский участок самый «молодой», а следовательно и самый современный на белорусской границе. К его обустройству приступили чуть более двух лет назад.

Александр Добриян, СТВ:

Это, пожалуй, самый специфический телеканал страны – канал «Граница». 24 часа в сутки контрольно-следовой полосы. Вместо главного режиссёра здесь младший сержант, а в сценаристах – сама жизнь, ведь никто не знает, что произойдёт на границе в следующее мгновение.

Почти 100% времени дежурный всматривается в монотонную картинку – это значит, на границе всё спокойно. Экшн здесь называют словом «обстановка».

Сейсмодатчики, тепловизоры, видеокамеры – весь комплекс технических средств охраны границы устроен так, чтобы узнать о нарушителе ещё на его подходе к рубежам.

Дмитрий Тесля, начальник пограничной заставы «Глыбоцкое» Гомельской пограничной группы:

Три человека, которые непосредственно несут службу в дежурном помещении, осуществляют охрану государственной границы протяжённостью около 20-ти километров в режиме онлайн в любое время дня и ночи. С помощью радиолокачционной станции определяется объект движение, его направление и скорость. С помощью видеонаблюдения или тепловизора в ночное время можно идентифицировать личность – кто движется: животное, человек или транспортное средство. При идентификации личности в дальнейшем действуем согласно обстановке.

Технические средства охраны границы пришли на смену общевойсковым приёмам: засадам, секретам, патрулям. Однако далеко не везде можно построить высокотехнологичный забор.

Александр Лещинский, начальник первой пограничной заставы «Лоев» Гомельской пограничной группы:

Участок первой пограничной заставы «Лоев» своеобразный. Протяженность участка составляет 125 километров и проходит по речной глади. Но это не просто речная гладь, а различные болотистые участки, затоны. Мы применяем различные технические средства охраны границы, в том числе новейшие – применение автожиров и других летательных аппаратов. Также используем естественные складки местности. КСП (прим. – контрольно-следовая полоса) на данном участке проходит, однако у нас имеется естественная КСП в виде песчаной глади, на которой остаются следы нарушителей государственной границы.

Вместо контрольно-следовой полосы – линия прибоя. Пограничникам здесь помогает и сама природа. Но ведущая роль в этом пограничном «водном мире» – у коллег Александра Козерожца. В их распоряжении самые современные катера: от амфибий на воздушной подушке до скоростных судов, способных выходить в море.

Александр Козерожец, командир звена пограничных судов отдела береговой охраны «Лоев» Гомельской пограничной группы:

Я коренной, вырос здесь, на реке. Служить пришёл в 2002 году. Службу начинал связистом, а потом сам попросился на катера.

На эмблеме белорусских пограничников гордо расправил крылья сокол, а поэтому не удивительно, что нашу границу измеряют не только километрами и морскими милями, но и перелётами. Сверхлёгкая авиация здесь сегодня решает целый ряд стратегических задач.

Александр Добриян, СТВ:

Вот они крылья Гомельской пограничной группы. Гироплан на скорости в 130 километров в час 300-откилометровый отрезок белорусско-украинской границы пролетает за считанные часы.

Геннадий Микулицкий не просто любит своё дело – он из тех, кто в буквальном смысле слова летит на работу. Легендарный МИ-8 он сменил на сверхлёгкий автожир «Орион».

Геннадий Микулицкий, начальник отделения планирования и применения авиации Гомельской пограничной группы:

Полёт – это всегда удовольствие. Все пилоты, которые пробовали летать на автожире, испытывают восторг, потому что у него шикарная маневренность. Маневрировать очень просто, не требуется никаких специальных навыков, концентрации. Потому что при маневрировании на нем не потеряешь обороты несущего винта, как на вертолете, не попадешь в штопор, как на самолете. В полете он практически как птица.

На границе никто не строит аэродромов. Взлёты и посадки прямо с проезжей части шоссе общего пользования для лётчиков-пограничников дело ежедневное.

Геннадий Микулицкий, начальник отделения планирования и применения авиации Гомельской пограничной группы:

Здесь шикарный обзор из кабины. Получается, можем летать на разных высотах: видим людей, даже можем увидеть следы. Но граница хорошо охраняется. Пока наблюдаем, в основном, животных. Нарушители попадаются крайне редко, но это к счастью.

Именно к счастью и спокойствию для десяти миллионов белорусов на границах нашей страны 24 часа в сутки 7 дней в неделю несут свою службу такие простые и при этом очень ответственные люди.