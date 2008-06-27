Сегодня в Парламенте говорили об участии политических партий в избирательной кампании

Партиям, которые выдвинут кандидатов в депутаты, предоставлено право направить в Центризбирком своих представителей с правом совещательного голоса. Это предусмотрено Декретом, подписанным накануне. Документ будет способствовать демократичности выборов и прозрачности избирательного процесса. Сегодня Декрет принят к сведению парламентариями.



"ЦИК должна учитывать все политические мысли, все мнения и интересы, которые выражаются обществом накануне избирательной кампании, - отметила Лидия Ермошина. - Кроме того, политические партии будут своеобразными адвокатами политических партий, то есть защищать интересы своих членов".

