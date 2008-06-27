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Сегодня в Парламенте говорили об участии политических партий в избирательной кампании

27 июня 2008 17:56
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Партиям, которые выдвинут кандидатов в депутаты, предоставлено право направить в Центризбирком своих представителей с правом совещательного голоса. Это предусмотрено Декретом, подписанным накануне. Документ  будет  способствовать демократичности выборов и прозрачности избирательного процесса. Сегодня Декрет  принят к сведению парламентариями.

"ЦИК должна учитывать все политические мысли, все мнения и интересы, которые выражаются обществом накануне избирательной кампании, - отметила Лидия Ермошина. - Кроме того, политические партии будут своеобразными адвокатами политических партий, то есть защищать интересы  своих  членов".

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