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Сегодня в Овальном зале ратифицированы два международных соглашения

21 мая 2008 11:11
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Первое касается социальных и правовых гарантий персоналу Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ, второй документ - о порядке финансового, технического и тылового обеспечения деятельности данного персонала. Как сообщил сегодня министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, эти документы были подписаны в Душанбе в октябре прошлого года. По мнению народных избранников, вероятность возникновения конфликтов на религиозной и межнациональной почвах на территории стран-участниц ОДКБ по-прежнему высока. Беларусь согласилась с его условиями, не взяв при этом на себя финансовых и иных обязательств.

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