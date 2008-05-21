Сегодня в Овальном зале ратифицированы два международных соглашения

Первое касается социальных и правовых гарантий персоналу Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ, второй документ - о порядке финансового, технического и тылового обеспечения деятельности данного персонала. Как сообщил сегодня министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, эти документы были подписаны в Душанбе в октябре прошлого года. По мнению народных избранников, вероятность возникновения конфликтов на религиозной и межнациональной почвах на территории стран-участниц ОДКБ по-прежнему высока. Беларусь согласилась с его условиями, не взяв при этом на себя финансовых и иных обязательств.