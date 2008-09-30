Сегодня в Минске состоится заседание Совета Палаты представителей

А также пройдет заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету, финансам и налоговой политике. Депутаты рассмотрят проект закона о республиканском бюджете на 2009 год.

Первая же сессия нового состава Палаты представителей Национального собрания Беларуси начнется 25 октября. Об этом сообщила накануне на пресс-конференции в Минске председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. В соответствии с национальным законодательством первая сессия должна состояться не позднее чем через 30 дней после выборов. Ее созывает и ведет до избрания руководящих органов Центризбирком.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси избраны в первом туре по всем 110 округам. Проголосовали 75 целых три десятых процента населения. Парламентские выборы в Беларуси прошли на высоко организованном уровне и в полном соответствии с национальным законодательством, а также общепризнанными международными нормами проведения выборов. Такое заключение сделала миссия наблюдателей от СНГ. избирательные комиссии, а также органы госуправления Беларуси создали все условия для вовлечения максимального числа политических сил и максимального количества выборщиков в избирательный процесс. Миссия наблюдателей от СНГ отмечает также полную прозрачность при подсчете голосов.