Сегодня в Минск прибывает правительственная делегация Узбекистана

Её возглавляет заместитель премьер-министра страны. Экономические отношения двух государств динамично развиваются. Товарооборот в прошлом году увеличился почти на 70%. Из Беларуси в Узбекистан экспортируется в основном высокотехнологичная продукция. Наша же страна закупает легковые автомобили, нефтепродукты, полимеры и азотные удобрения. Значительная статья импорта - традиционные узбекские товары: хлопчатобумажная пряжа и сельхоз продукция. Страны намерены развивать кооперацию не только в приоритетных Отраслях экономики, но и активно сотрудничать в других сферах.



"В ходе данного визита состоится 3-е заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан, - отметил Андрей Попов, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь. - Правительственная делегация Узбекистана также проведет встречи с руководством Совета Министров Республики Беларусь с целью обсуждения вопросов активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, посетит ряд промышленных предприятий Беларуси".

