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Сегодня в Минск прибывает правительственная делегация Узбекистана

17 июня 2008 07:50
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Её возглавляет заместитель премьер-министра страны. Экономические отношения двух государств динамично развиваются. Товарооборот в прошлом году увеличился почти на 70%. Из Беларуси в Узбекистан экспортируется в основном  высокотехнологичная продукция. Наша же страна закупает легковые автомобили, нефтепродукты, полимеры и азотные удобрения. Значительная статья импорта - традиционные узбекские товары: хлопчатобумажная пряжа и сельхоз продукция. Страны намерены развивать кооперацию не только в приоритетных Отраслях экономики,  но и активно сотрудничать в других сферах.

"В ходе данного визита состоится 3-е заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан, - отметил Андрей Попов,   пресс-секретарь МИД Республики Беларусь. - Правительственная делегация Узбекистана также проведет встречи с руководством Совета Министров Республики Беларусь с целью обсуждения вопросов активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, посетит ряд промышленных предприятий Беларуси".

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