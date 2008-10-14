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Сегодня в Азербайджане день тишины

14 октября 2008 10:30
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Запрещена любая политическая агитация и политкампании. Завтра в стране пройдут президентские выборы. Помимо нынешнего главы государства – Ильхама Алиева – на этот пост претендуют главы пяти политических партий страны. Наблюдать за ходом выборов в Баку прибыли 158 иностранных экспертов, в том числе и белорусские. Они планируют посетить примерно 400 избирательных пунктов в различных регионах Азербайджана. По последним подсчетам количество избирателей в стране на предстоящих выборах насчитывает более 4,5 миллионов человек.

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