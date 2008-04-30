Сегодня в 15 часов по Минску истек срок, в течение которого Госдепартамент США должен был дать ответ Беларуси

Напомним, американскому посольству было предложено до конца апреля представить список из пяти дипломатов, которые останутся работать в Минске.

По этому поводу сегодня в МИД пригласили временного главу дипмиссии США Джонатана Мура. Ему сообщили, что штат сотрудников белорусского посольства в Вашингтоне сокращен до 6 человек, включая посла. А в ответ на отказ Штатов проделать тоже самое, господину Муру вручили ноту, а также список американских дипломатов, которые объявлены персонами non grata. Они должны покинуть территорию Беларуси.

Напомним, в начале марта в связи введением США ограничительных мер экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. 12 марта Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол США Карен Стюарт. Вслед за ней Беларусь покинули 17 американских дипломатов. Ровно месяц назад белорусская сторона приняла решение о дополнительном сокращении персонала своего посольства в Вашингтоне по формуле "посол плюс шесть" и предложила США предпринять адекватные шаги.

