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Сегодня стало известно имя восьмого сенатора от Минска

19 ноября 2008 11:52
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Им стал Анатолий Толкачев. За его кандидатуру сегодня проголосовали депутаты Мингорсовета.

Анатолий Толкачев два созыва работал в составе Мингорсовета. В том числе  заместителем председателя, а также возглавлял Минский городской консультационно-диагностический центр.

«В своей работе   я  буду основываться  на том  опыте, который  получил за  время  работы  в  Минском  городском  совете  депутатов, - отмечает Анатолий  Толкачев. - И,  естественно,  буду  работать по тем вопросам, которыми  будет  заниматься комиссия, в  состав  которой  я  войду».

«По Совету Республики точка с  точки зрения  избрания.  С точки зрения  назначения,  как  вы  знаете, там  есть  вакансии, поскольку  8  членов   Совета  Республики  назначает  Глава  государства, - подчеркивает Лидия Ермошина. - Пока   он  воспользовался  своим правом  только  один раз. Тем  не  менее,  это  уже  лежит  вне  компетенции  ЦИКа. И я  думаю, что  если  это  и  будет  происходить,  то мере  необходимости, с  учетом тех  требований,  которые  будет предъявлять жизнь и местное  самоуправление  в  том числе».

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