Сегодня стало известно имя восьмого сенатора от Минска

Им стал Анатолий Толкачев. За его кандидатуру сегодня проголосовали депутаты Мингорсовета.

Анатолий Толкачев два созыва работал в составе Мингорсовета. В том числе заместителем председателя, а также возглавлял Минский городской консультационно-диагностический центр.



«В своей работе я буду основываться на том опыте, который получил за время работы в Минском городском совете депутатов, - отмечает Анатолий Толкачев. - И, естественно, буду работать по тем вопросам, которыми будет заниматься комиссия, в состав которой я войду».

«По Совету Республики точка с точки зрения избрания. С точки зрения назначения, как вы знаете, там есть вакансии, поскольку 8 членов Совета Республики назначает Глава государства, - подчеркивает Лидия Ермошина. - Пока он воспользовался своим правом только один раз. Тем не менее, это уже лежит вне компетенции ЦИКа. И я думаю, что если это и будет происходить, то мере необходимости, с учетом тех требований, которые будет предъявлять жизнь и местное самоуправление в том числе».

