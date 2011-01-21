Сегодня состоится церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко

Инаугурация пройдет во Дворце Республики. Прямая трансляция по всем каналам белорусского телевидения начнется в 12.50.

В Беларуси в соответствии с Конституцией страны, президент вступает в должность после принесения присяги. Обычно Президент произносит ее на белорусском языке. Для торжественной клятвы есть даже специальный экземпляр основного закона страны — с кожаной обложкой и вышитыми буквами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Бусько, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Этот ритуал идет с далеких времен, когда посвящали монархов. Всюду она проходит очень торжественно. Так, в нашей Конституции прописано, что проходит в присутствии депутатов Палаты представителей, Совета Республики и судей всех судов — Конституционного, Высшего хозяйственного и Верховного суда.