Сегодня парламентарии во втором чтении приняли бюджет на 2009 год

Как и прежде главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность: более половины всех расходов составляют выплаты населению.

Например, тарифные ставки учителей и педагогов вырастут на 20%, а среднемесячная заработная плата бюджетников достигнет 1,5 миллионов рублей. О том, что жить нужно по средствам, помнит каждый. Как это делать в республиканском масштабе - знает председатель постоянной комиссии Сергей Киселев. Стратегия бюджетного планирования останется прежней. В документе сохранили социальную направленность. Более 60% расходов – на образование, здравоохранение и социальную политику.



Главный экономический документ наполнен конкретикой и ориентирован на поддержание активности в производственной сфере. Так, на финансирование сельского хозяйства уйдет почти 4 триллиона На промышленность и энергетику — почти десять. Деньги для поддержки социально незащищенных граждан в бюджет тоже включены. Ожидается и рост зарплат и увеличение выплат. Например, тарифные ставки учителей и педагогов вырастут на 20%

Особые надежды возлагает правительство на отмену некоторых налогов и в целом упрощение системы налогообложения. Более 20 видов налогов будет отменено в Беларуси до 2010 года. В результате сокращения нагрузки только в следующем году более 2 триллионов белорусских рублей останется в распоряжении налогоплательщиков.

ВВП будет расти, налоговая система упрощаться, льготы найдут своих адресатов, научный потенциал задействуют по максимуму. И если прошлогодний бюджет депутаты с надеждой называли бюджетом развития, то на этот раз он уже просто очень стабилен и сбалансирован.

