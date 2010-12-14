Сегодня начинается досрочное голосование по выборам Президента Беларуси

Более 6 тысяч участков откроются по всей стране и за ее пределами в 10 утра.

Накануне сюда доставили бюллетени. В эти дни участки будут работать до семи вечера с перерывом с 14.00 до 16.00 часов. Отдать свой голос в поддержку одного из 10 кандидатов смогут все, кто по тем или иным причинам не будет иметь возможности прийти на избирательные участки 19 декабря.

Для получения бюллетеня избиратели должны предоставить паспорт. Его может заменить военный билет, в том случае, если это военнослужащий, служебное удостоверение госслужащего, пенсионное удостоверение или студенческий билет, если в них есть фотография.

Получить бюллетень можно будет и по справке органов внутренних дел для граждан, утративших паспорт. Досрочное голосование продлится до семи вечера 18 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Не нужна какая-то сверхуважительная причина, даже то, что гражданин хочет провести свой выходной день с семьей где-то за городом или навестить своих родственников, или по производственной необходимости, если человек должен выйти на работу. Он имеет право проголосовать досрочно, не объясняя причин.