Сегодня - Международный день миротворцев ООН

Этот день учрежден решением Генеральной ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года и отмечается как дань уважения всем мужчинам и женщинам, которые служили и продолжают служить в составе военного персонала ООН, проявляя высокий профессионализм, самоотверженность и мужество, а также как дань памяти погибшим.29 мая 1948 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал прекратить военные действия в Палестине и постановил поручить посреднику ООН следить при помощи группы военных наблюдателей за выполнением условия перемирия. Это была первая операция ООН по поддержанию мира, а всего, начиная с 1948 года, миротворцами проведено около шестидесяти таких операций. Численность военного персонала и гражданских полицейских, служащих в миротворческих миссиях ООН, составляет около 67 тыс. человек, сообщает БелТА.