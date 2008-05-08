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Сегодня Израиль отметил 60-летие создания государства

08 мая 2008 17:45
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Это молодое государство стало этнической родиной для трех миллионов евреев, живущих по всему миру. Причем, значительная часть из них приехали из республик бывшего Советского Союза. Белорусско-израильские отношения имеет 16-летнюю историю. Дипломаты двух стран подтверждают намерение развивать двустороннее сотрудничество – в первую очередь экономическое. Наши страны связывают и судьбы десятков тысяч евреев, выходцев из Беларуси. Многие из них занимали важные государственные посты на разных этапах становления израильского государства.

С 60-летием Независимости президента Израиля Шимона Переса поздравил Александр Лукашенко.

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