Сегодня Израиль отметил 60-летие создания государства

Это молодое государство стало этнической родиной для трех миллионов евреев, живущих по всему миру. Причем, значительная часть из них приехали из республик бывшего Советского Союза. Белорусско-израильские отношения имеет 16-летнюю историю. Дипломаты двух стран подтверждают намерение развивать двустороннее сотрудничество – в первую очередь экономическое. Наши страны связывают и судьбы десятков тысяч евреев, выходцев из Беларуси. Многие из них занимали важные государственные посты на разных этапах становления израильского государства.



С 60-летием Независимости президента Израиля Шимона Переса поздравил Александр Лукашенко.