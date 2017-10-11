«Сегодня дня СНГ главная задача – подтянуть Содружество на новую высоту»

Новости Беларуси. Сочи 11 октября стал центром большой политики. Здесь проходит саммит глав государств СНГ. Позже лидеры встретятся в формате ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие гости уже прибывают к месту встречи. В повестке дня – большой блок вопросов. Это углубление интеграции, общая торговля, безопасность.