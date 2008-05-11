Сегодня – День Государственного герба и флага Республики Беларусь

Таким образом, символам государственного суверенитета Беларуси уже тринадцать лет. Торжественные мероприятия по праздничному поводу начались в полдень на Октябрьской площади столицы.
Тысячи людей сегодня стали свидетелями события пафосного и важного по всем государственным масштабам. Флаг поднимается в небо под звуки гимна. В небо взмывают е воздушные шары. Людей приветствуют организаторы концерта. Перед ними – красно-зеленое море. Двуколор - белорусский символ в руках у многих - в знак - солидарности и единства в этот день.
Герб и флаг Беларуси - важнейшие атрибуты суверенитета государства. В честь самой белорусской символики – праздник на Октябрьской площади – торжественный и при полном параде.
Этот праздник установлен 14 мая 1995 года в день принятия республиканским референдумом государственной символики. И отмечается он ежегодно во второе воскресенье мая под красным и зеленым цветами. В геральдическом обществе до сих пор активно обсуждают все смысловые значение, которые несут герб и флаг. В цвете свой код, а в национальном орнаменте шифр генетического кода белоруса.
В орнаменте красный крестик на белом фоне в соответствии с древней индоевропейской традицией символизирует солнце. Ромбик — это земля, а его «хвостик» означает след от поворота сохи. Юные пионеры хоть и не знают всех тонкостей смысла, вплетенных в флаг, зато у них свое видение, что сегодня за праздник.
Ветераны на центральной площадке в цветах национальной символики только умиляются в ответ на размышления юных пионеров.
С Днем Государственного герба и Государственного флага соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. "В государственной символике Беларуси воплощены приверженность белорусов созидательному труду и социальной справедливости. Поэтому сегодняшний праздник без сомнения можно причислить к датам, которые сплачивают нацию, выражают силу духа и характер народа", - отметил в послании глава государства.