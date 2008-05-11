Сегодня – День Государственного герба и флага Республики Беларусь

В 1995 году на основании решения референдума указами Президента Александра Лукашенко утвердили эталон национальной символики нашей страны.

Таким образом, символам государственного суверенитета Беларуси уже тринадцать лет. Торжественные мероприятия по праздничному поводу начались в полдень на Октябрьской площади столицы.

Тысячи людей сегодня стали свидетелями события пафосного и важного по всем государственным масштабам. Флаг поднимается в небо под звуки гимна. В небо взмывают е воздушные шары. Людей приветствуют организаторы концерта. Перед ними – красно-зеленое море. Двуколор - белорусский символ в руках у многих - в знак - солидарности и единства в этот день.

Герб и флаг Беларуси - важнейшие атрибуты суверенитета государства. В честь самой белорусской символики – праздник на Октябрьской площади – торжественный и при полном параде.

Этот праздник установлен 14 мая 1995 года в день принятия республиканским референдумом государственной символики. И отмечается он ежегодно во второе воскресенье мая под красным и зеленым цветами. В геральдическом обществе до сих пор активно обсуждают все смысловые значение, которые несут герб и флаг. В цвете свой код, а в национальном орнаменте шифр генетического кода белоруса.

В орнаменте красный крестик на белом фоне в соответствии с древней индоевропейской традицией символизирует солнце. Ромбик — это земля, а его «хвостик» означает след от поворота сохи. Юные пионеры хоть и не знают всех тонкостей смысла, вплетенных в флаг, зато у них свое видение, что сегодня за праздник.

Ветераны на центральной площадке в цветах национальной символики только умиляются в ответ на размышления юных пионеров.

С Днем Государственного герба и Государственного флага соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. "В государственной символике Беларуси воплощены приверженность белорусов созидательному труду и социальной справедливости. Поэтому сегодняшний праздник без сомнения можно причислить к датам, которые сплачивают нацию, выражают силу духа и характер народа", - отметил в послании глава государства.

