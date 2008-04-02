Сегодня - День единения народов Беларуси и России

2 апреля 1996 года был подписан Договор о Сообществе двух славянских государств. И через год в этот же день - Договор о Союзе Беларуси и России.

Объем взаимной торговли увеличился в четыре раза и по итогам 2007 года превысил 26 миллиардов долларов. Повысилась эффективность реализации совместных программ, направленных на решение социально-экономических задач, углубление производственной кооперации, усиление единого оборонного пространства.



Сейчас процесс союзного строительства вступил в период испытания практикой. Россияне и белорусы подошли к самому ответственному этапу становления и развития союза - принятию Конституционного акта, который должен определить правовую систему и государственное устройство Союзного государства.



Торжественное собрание и концерт посвященный Дню единения народов Беларуси и России проходит в Белорусской государственной филармонии. Здесь собрались государственные деятели, представители творческой интеллигенции, общественных, национально-культурных объединений республики.



День единения народов Беларуси и России отмечается сегодня в Москве и во многих российских регионах. Центром торжеств в российской столице стал Малый театр. Здесь собрались представители интеграционных структур, власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи. В концертной программе вечера примут участие известные российские и белорусские артисты.



По случаю праздника Председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравления народам двух стран, а так же президенту России Владимиру Путину и вновь избранному президенту России Дмитрию Медведеву.



Обращаясь к народам Беларуси и России белорусский лидер подчеркнул, что 12 лет назад мы взяли курс на глубокую и всестороннюю интеграцию, основанную на стремлении быть вместе, жить и действовать сообща. Время подтверждает правильность выбранного пути.



В поздравлении Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил, что движение по пути интеграции Беларуси и России создает прочный фундамент для дальнейшего совершенствования двусторонних связей, является залогом успешного социально-экономического развития двух государств. Президент Беларуси выразил уверенность, что Владимир Путин и в дальнейшем будет способствовать развитию взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества по всем направлениям.



Обращаясь к вновь избранному президенту России Дмитрию Медведеву, Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что его деятельность будет содействовать расширению традиционно дружественных связей наших стран, становлению полноценного Союзного государства.



С Днем единения народов Беларуси и России Александр Лукашенко поздравил также руководителей обеих палат российского парламента, Патриарха Алексия II и ряд других общественно-политических деятелей Российской Федерации.



В связи с празднованием Дня единения народов Беларуси и России Владимир Путин направил поздравление Александру Лукашенко. В послании, в частности, Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям будет продолжен курс на тесное интеграционное сотрудничество в интересах динамичного социально-экономического развития двух стран, совершенствования и укрепления их демократических институтов. Надежный залог тому - дружба двух народов, пронесенная через века и выдержавшая самые суровые испытания.



Многие общественные деятели и политические эксперты высказали уверенность, что в связи с избранием Дмитрия Медведева на пост президента Российской Федерации, обе страны продолжат курс на союзную интеграцию. Это подчеркнул и заместитель Госсекретаря Союзного государства Василий Хрол.