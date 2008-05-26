Седьмая сессия Славянского парламентского союза открылась в Минске

Для участия в заседании в белорусскую столицу прибыли представители 15 государств. Парламентарии рассмотрели и приняли два модельных законопроекта: о развитии туризма между славянскими государствами и о недопустимости торговли людьми.



Особое внимание уделено регистрации иностранных туристов по месту пребывания. По мнению авторов закона, регистрация не является услугой, предоставляемой иностранцу, и взимать за нее плату недопустимо. Кроме того, процедура регистрации вызывает сложности у так называемых экстремальных туристов, которые путешествуют по местам, где нет цивилизации и отсутствует возможность зарегистрироваться. В законопроекте предлагается ввести норму, в соответствии с которой будет считаться, что иностранец, заполняя миграционную карту на границе, уже исполнил свою обязанность зарегистрироваться, а контроль за его пребыванием будет возложен на властей принимающей стороны.



Напомним, в июне этого года исполняется 10 лет со дня создания в Праге этой международной структуры, основная цель которой - интеграция и сближение славянских народов.