Сделай свой выбор!

С таким призывом 11 января к горожанам обратятся активисты Минского горкома БРСМ. Одноимённая акция приурочена к выборам депутатов местных Советов. Молодые люди будут раздавать прохожим календари на центральных площадях Минска. Отметим, что в городе открыто 677 участков для голосования, на каждый из них направлено и по два представителя от БРСМ. В работающем в горкоме штабе "Выбор молодых" прошли обучение юноши и девушки, которые будут находиться на избирательных участках в качестве наблюдателей. Наблюдатели от организации будут присутствовать и в окружных комиссиях. В нынешнем году кандидатами от городской организации БРСМ зарегистрированы четыре человека.